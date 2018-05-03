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В Англии нашли кольцо викинга-гиганта
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В Англии нашли кольцо викинга-гиганта 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @SW_Museum
Старинное золотое кольцо весом в 32 грамма обнаружили в Эссексе.
Ученые неоднократно находили предметы, принадлежащие викингам, в том числе и украшения. Это кольцо тоже не стало сенсацией, оно изготовлено в типичном стиле северян, из скрученных золотых нитей и жгутов. Удивляет лишь размер кольца, судя по всему, его обладателем должен был быть весьма крупный мужчина.
На севере и востоке Великобритании захоронения и клады норманнов встречаются особенно часто, что связано с масштабным завоеванием Англии викингами в IX веке, которое началось именно с северо-востока страны. В английских хрониках северян назвали Великой языческой армией.
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