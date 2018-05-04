Наконец-то рассказали, как летают самолёты 

Полёты на самолёте — явление обыденное, не вызывающее удивления. Тысячи рейсов ежедневно совершаются по всему миру, однако подавляющее большинство людей толком так и не понимает, как же огромная металлическая машина взлетает и находится часами в воздухе. А что вам известно про самолёты? Проверьте, знаете ли вы ответы на простые вопросы о пассажирских лайнерах.
1. Что случится, если в воздухе откажут двигатели?
2. Как подействует ударившая в самолёт молния? А если это будет птица?
3. Может ли обыкновенный пассажир управлять лайнером?
4. Что едят пилоты во время полёта?
5. Почему пилотам запрещены усы и борода?
6. Что вызывает «жёсткую посадку»?
7. Посещают ли пилоты туалет?
8. Чем занимаются пилоты и стюардессы, когда рейс задерживают?
9. Есть ли в самолёте самые «лучшие» места?
10. Боятся ли сами пилоты летать?