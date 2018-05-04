Тайник, который никто не найдет 

Из самой обычной монеты можно сделать тайник, секрет которого не раскроет даже самый опытный детектив. Вот, как сделать это правильно.
Сам способ был описан еще Виктором Гюго в знаменитом романе «Отверженные». Правда, там герою пришлось потратить несколько месяцев и массу сил: сначала распилить монетку пополам, затем поработать шилом.
Сегодня все дело можно очень сильно упростить. Пилить монету на две части тоже не стоит, это сложно. Эффективнее будет взять два металлических кружочка и сделать из них один.
Фактически, монета превращается в небольшую коробочку с крохотной емкостью внутри. Идеальный вариант для шпиона, чтобы прятать там микроплёнку!