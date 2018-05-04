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Тайник, который никто не найдет
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Тайник, который никто не найдет 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Из самой обычной монеты можно сделать тайник, секрет которого не раскроет даже самый опытный детектив. Вот, как сделать это правильно.
Сам способ был описан еще Виктором Гюго в знаменитом романе «Отверженные». Правда, там герою пришлось потратить несколько месяцев и массу сил: сначала распилить монетку пополам, затем поработать шилом.
Сегодня все дело можно очень сильно упростить. Пилить монету на две части тоже не стоит, это сложно. Эффективнее будет взять два металлических кружочка и сделать из них один.
Фактически, монета превращается в небольшую коробочку с крохотной емкостью внутри. Идеальный вариант для шпиона, чтобы прятать там микроплёнку!
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