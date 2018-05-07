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К инаугурации Путина сделали телефон за 2 млн
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К инаугурации Путина сделали телефон за 2 млн 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Самая дорогая модель в специальной серии — Inauguration Diamond. Caviar отмечает, что дизайн этого телефона настолько роскошен и экстраординарен, что его выпустили тиражом всего 7 экземпляров, ведь инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая. Этот телефон, уверяют разработчики, достоин того, чтобы стать символом государственной власти в современной России.
В дизайне телефона соединились наиболее значимые символы, играющие особую роль при принесении присяги президентом во время инаугурации — это специальный экземпляр Конституции, облачённый в красную кожаную обложку и украшенный гербом России и золотой надписью, а также особый знак президента Российской Федерации, который представляет собой символическую копию ордена «За заслуги перед отечеством».
popmech.ru
Дизайн этого телефона, напоминает Caviar, производит неизгладимое впечатление, он сам — материальное воплощение власти и авторитета, роскошный и величественный атрибут правителя, созданный по всем канонам и правилам. Герб России сделан из золота 999 пробы с 75 природными бриллиантами. В корпусе телефона — ещё 20 природных бриллиантов.
Задняя панель отделана натуральной телячьей кожей красного цвета и украшена золотой надписью. Корпус отлит из чистого золота 750 пробы, кнопки сделаны вручную. Стоит такой телефон 1,9 миллиона рублей. Для тех, кому это покажется дороговато, есть две более доступные модели: Russia Inauguration за 219 тысяч и Leader Putin Inauguration, представляющий собой iPhone X за 258 тысяч рублей.
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