Созданы контактные линзы, стреляющие лазером

Фото: Кадр из фильма "Люди Х: Апокалипсис"

Способность "стрелять глазами", кажется, получила свое воплощение в буквальном смысле. Ученые утверждают, что изобрели линзы, способные излучать лазер.

Создатели чуда техники рассказывают, что их изобретение имеет вид тонкой пленки, которая способна генерировать лазерное излучение. Ее можно легко поместить на контактные линзы и в прямом смысле слова стрелять глазами.

Ученые отмечают, что процесс создания такой пленки довольно прост и дешев, что предполагает сделать изобретение весьма популярным.

Не совсем понятно, правда, для чего нужны такие линзы. Исследователи полагают, что они станут востребованными в области безопасности.