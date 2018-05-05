Ещё
Созданы контактные линзы, стреляющие лазером
Далее:
Читайте также:
Ещё

Созданы контактные линзы, стреляющие лазером 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Люди Х: Апокалипсис"
Способность "стрелять глазами", кажется, получила свое воплощение в буквальном смысле. Ученые утверждают, что изобрели линзы, способные излучать лазер.
Создатели чуда техники рассказывают, что их изобретение имеет вид тонкой пленки, которая способна генерировать лазерное излучение. Ее можно легко поместить на контактные линзы и в прямом смысле слова стрелять глазами.
Ученые отмечают, что процесс создания такой пленки довольно прост и дешев, что предполагает сделать изобретение весьма популярным.
Не совсем понятно, правда, для чего нужны такие линзы. Исследователи полагают, что они станут востребованными в области безопасности.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загадочный сигнал пришел из созвездия Девы21
Спортсмены, которые обнажились на соревнованиях
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру61
Существование бога опровергнуто математически112
Что случилось, если бы немцы взяли Москву456
Видео
14:54
На Марсе нашли голову статуи женщины-воина
Безумный мир
01:28
Странный восход Луны удивил американцев
Места
07:45
В Антарктиде обнаружили «древний город»
Безумный мир
02:34
В Disney создали куртку виртуальной реальности
Вещи
10:01
Мастерство 80-го уровня: самые умелые работники
Люди
04:29
Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
05:09
Развенчаны мифы, в которые все верили
Безумный мир
07:48
Что находится за фасадом необычных отелей
Места
11:53
Как выглядят самые необычные армии мира
Истории
05:40
Младенца и тигрёнка нашли в багаже авиапассажиров
Безумный мир Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение