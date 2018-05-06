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Книга «Анонимные алкоголики» за $2,4 миллиона
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Книга «Анонимные алкоголики» за $2,4 миллиона 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Уильямом Уилсоном и Робертом Смитом в 1935 году было основано всемирно известное движение "Анонимные алкоголики", помогающие людям с соответствующей зависимостью избавляться от нее, следуя определенной системе.
Уилсон в те времена написал книгу с одноименным названием, которая была создана помочь множеству тех людей, кто не мог по каким-то причинам ходить на встречи или хотел спасти от зависимости своих близких.
На днях та самая рукопись была представлена на аукционе в Лос-Анджелесе. За $2,4 млн долларов ее приобрел Джим Ирсей, владелец одного из американских футбольных клубов. Он пообещал на несколько месяцев выставить ее как экспонат в Нью-Йоркской штаб-квартире "Анонимных алкоголиков", потому что уверен, что многим она сможет помочь.
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