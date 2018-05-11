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Находка доказала реальность библейских событий
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Находка доказала реальность библейских событий 

Don't Panic 11 мая 2018
Фото: Don't Panic
Археологи обнаружили древнюю скульптуру фараона, и эта находка косвенно свидетельствует о том, что описанные в Библии события — чистая правда.
Раскопки проводились на территории современного Тель-Хацора. В древности здесь стоял великий город Асор. Сама скульптура датирована 4300 годом до нашей эры, а ее голова была отколота в 3300 году. Это подтверждает сам факт безусловной вражды между царем Ханаана и евреями.
Ученые уже подтвердили, что голову отделили от туловища специально. Все прочие части скульптуры разбиты на мелкие осколки.
dnpmag.com
В Библии же есть описание истории противостояния Иисуса Навина и египтян. По преданию, Иисус захватил Асор, а царя его предал казни, город же впоследствии был сожжен дотла.
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