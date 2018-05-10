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6 секретов привычных вещей
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6 секретов привычных вещей 

Рамблер 17 часов назад
Знаете ли вы, что предметы, которые каждый день попадают к вам руки, частенько не так просты, как кажется. Вот 6 привычных вещей, на которые вы теперь будете смотреть иначе.
1. В одном из самых популярных дизайнов игральных карт червовый король вонзает себе в голову меч. Одна из версий гласит, что прототипом персонажа стал французский король Карл Седьмой, который так боялся покушений, что покончил с собой, воткнув меч в голову.
2. В конце книг нередко встречаются пустые страницы. Это происходит из-за того, что книги печатаются в типографиях на огромных листах, которые потом режут на страницы нужного размера. Если произведение оказалось меньше, чем выделенное число типографских листов, то образуются пустые страницы.
3. На упаковках продуктов и косметических средств встречается значок в виде открытой баночки. Обращайте внимание на цифру на значке — это число месяцев, в течение которых продукт годен.
4. Некоторые зубные пасты трёхцветны. Цвета выбраны не случайно: белая составляющая отбеливает зубы, синяя или зелёная предназначена для антибактериальной обработки, а красная защищает дёсны.
5. На мужских рубашках самая верхняя и самая нижняя петли для пуговиц расположены горизонтально. В этих местах на пуговицы давление максимально: вверху давит кадык, внизу — живот. Горизонтальные петли предотвращают случайное расстёгивание.
6. Многие задаются вопросом, зачем Статуе Свободы шипы на короне. Эти семь шипов символизирует части света, через которые должна пройти свобода.
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