Это важно для всех, кто летает на самолетах

Вы часто летаете на самолётах или видели их только в кино? Вам нравится находиться на борту или у вас страшная аэрофобия? Вы с удовольствием болтаете с соседями во время перелёта или мечтаете, чтобы вас оставили в покое? Независимо от того, как вы относитесь к полётам, эти факты будут вам интересны.

1. В самолёты постоянно попадают молнии, но это никак не влияет на полёт и не ощущается пассажирами.

2. В салоне довольно тесно. Это сделано намерено, ведь чем больше человек перевезёт воздушное судно за один рейс, тем выше прибыль перевозчиков.

3. В самолётах существуют небольшие спальни для членов экипажа. Стюардессам приходится проводить на ногах часы, так что отдых им действительно необходим.

4. Знаете, что будет, если у самолёта откажут все двигатели? Он сможет пролететь ещё около 130 миль и сесть в ближайшем аэропорту.

5. Некоторые воздушные суда действительно старые, но определить это неспециалисту по внешнему виду сложно. Чтобы узнать точный возраст конкретной машины, можно воспользоваться специальными сайтами.