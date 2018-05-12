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В Азове археологи обнаружили странную вещь из металла
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В Азове археологи обнаружили странную вещь из металла 

Рамблер 12 мая 2018
Фото: Азовский музей-заповедник
Азовские ученые нашли металлическую пластину с отверстиями, назначение которой пока не определено.
Предмет был найден в результате археологических изысканий на улице Дзержинского, 94. Реставрация артефакта пока не помогла точно понять, для чего предназначался предмет. Заведующий местного музея считает, что пластина служила панцирем или нагрудником и была частью рыцарского костюма.
Однако против этой версии есть существенные возражения. У пластины явно недостаточное количество крепежных отверстий. Впрочем, учитывая насыщенную военную историю города, версия заслуживает более детального рассмотрения.
Азов — самый древний город Ростовской области. Его история началась со скифских поселений. В разные времена на его территории проживали киммерийцы, савроматы и меоты. В 1559 году город пережил осаду Дмитрия Вишневецкого. В 1637-1642 годах город удерживали донские и запорожские казаки.
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