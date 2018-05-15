В Антарктиде обнаружили загадочный предмет

Спутники поймали гравитационный импульс из Земли Уилкса.

Исследователи Университета Огайо пришли к мнению, что на этой территории расположен кратер, в центре которого находится огромный металлический объект шириной в 300 километров и глубиной в 848 метров.

Ученые под руководством Ральфа фон Фреза считают, что в глубине ледяного материка лежит осколок астероида. Впрочем, пока изучить таинственный предмет не представляется возможным.

Впрочем, уфологи и сторонники теорий заговора придерживаются более захватывающей теории. Они полагают, что сигнал принадлежит кораблю инопланетян, который разбился на территории Антарктиды в далеком прошлом.

Или же был намерен оставлен пришельцами и выполняет функцию засекреченной базы, откуда они наблюдают за землянами и связываются со своими соплеменниками, оставленными дома.