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В Антарктиде обнаружили загадочный предмет
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В Антарктиде обнаружили загадочный предмет 

Рамблер 15 мая 2018
Фото: pixabay.com
Спутники поймали гравитационный импульс из Земли Уилкса.
Исследователи Университета Огайо пришли к мнению, что на этой территории расположен кратер, в центре которого находится огромный металлический объект шириной в 300 километров и глубиной в 848 метров.
Ученые под руководством Ральфа фон Фреза считают, что в глубине ледяного материка лежит осколок астероида. Впрочем, пока изучить таинственный предмет не представляется возможным.
Впрочем, уфологи и сторонники теорий заговора придерживаются более захватывающей теории. Они полагают, что сигнал принадлежит кораблю инопланетян, который разбился на территории Антарктиды в далеком прошлом.
Или же был намерен оставлен пришельцами и выполняет функцию засекреченной базы, откуда они наблюдают за землянами и связываются со своими соплеменниками, оставленными дома.
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