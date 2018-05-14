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Монета СССР за миллион: найти клад у себя дома
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Монета СССР за миллион: найти клад у себя дома 

Don't Panic 14 мая 2018
Фото: Don't Panic
Получить целое состояние за 1 рубль вполне реально, если только речь идет о монете, выпущенной к 50-летию Октябрьской революции. К примеру, осенью этого года одна такая была продана на аукционе за 7,5 миллиона рублей: хозяин нашел ее случайно в копилке деда.
К памятной дате в 1967 году выпустили не одну монету, а целый набор. Эксперты выбирали внешний вид юбилейного рубля из нескольких вариантов, для чего были специально отпечатаны пробные монеты.
Всего вышло 4 разновидности пробного рубля, с разными сочетаниями аверса и реверса. Основная композиция оставалась единой: Ленин на фоне «Авроры», менялись небольшие детали.
Вариант пробной монеты с крейсером и профилем Ленина на аверсе был обнаружен на питерском блошином рынке в июне 2016 года. Эта монета также ушла за серьезные деньги с аукциона: новый владелец не пожалел 6 миллионов рублей.
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