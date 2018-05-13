Бот оценит, понравится ли ваше фото в соцсетях

Теперь можно заранее узнать, как будет принято ваше фото в социальных сетях.

Запустить бот можно в мессенджере Facebook. Достаточно загрузить фото и дождаться ответа. Искусственный интеллект анализирует лайки и комментарии к фотографиям в Instagram. Все снимки оцениваются по нескольким критериям, учитываются цветовая палитра, выражение лица, окружение, например, достопримечательности. И в итоге бот выдает, сколько примерно лайков может собрать фото.

По статистике, больше лайков собирают фотографии, на которых человек улыбается, позирует на фоне известных достопримечательностей, и при этом на фото нет большого количества разных цветов.