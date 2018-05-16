Находка археологов может быть часами из будущего

Люди не устают искать доказательства путешествий во времени. На этот раз археологи обнаружили английские золотые часы с загадочным посланием.

На часах выгравирована надпись "Друзьям настоящего от друзей из будущего", а хронометр показывает дату 18.08.2025. Все вместе заставляет предположить, что часы были забыты или оставлены неизвестными путешественниками во времени.

Ученые, впрочем, скептически относятся к таким находкам, полагая, что это может просто шуткой. Правда, в этом случае она обошлась владельцу в круглую сумму — около 500 тысяч долларов.

Впрочем, некоторые исследователи уверены, что путешествия во времени — дело ближайшего будущего. И кто-то прямо сейчас тайно перемещается из эпохи в эпоху. В конце концов, это не первый случай в археологии, когда в древних местах находят вещи, которые просто не должны там находиться.

Например, в 2008 году в Шангси (Китай) археологи исследовали гробницу возрастом в 400 лет. В ней были обнаружены женские швейцарские часы. Пока ученые не находят научного объяснения таким случаям.