Изобретения, превратившие своих создателей в чудовищ 

Мы все делаем вещи, о которых позже жалеем. Для большинства людей последствия таких инвестиций не выходят за рамки ближнего социального круга. Меньшинству же приходится учитывать влияние своих решений на целые страны — а иногда и на весь мир. Как правило, ученые остаются идеалистами навсегда.
Они сосредоточенны на своих изобретениях и, чаще всего, руководствуются исключительно гуманистическими целями. К сожалению, того же нельзя сказать о мировых правительствах: вот несколько примеров изобретений, создатели которых раскаивались до конца жизни.
Динамит
Изобретатель: Альфред Нобель
Довольно парадоксально, что человек, подаривший свое имя Нобелевской премии мира, при жизни был известен как изобретатель военных машин. Создавая динамит, Альфред Нобель рассчитывал положить конец крупным конфликтам — оружие такой силы должно было заставить людей задуматься о последствиях его применения. После первого же использования динамита на поле боя ученый был вынужден пересмотреть свои излишне оптимистичные надежды.
Перцовый баллончик
Изобретатель: Камран Логман
Камран Логман руководил командой техников, нанятых ФБР для разработки нелетального средства поражения. Как и у многих других изобретателей оружия, у Логмана имелись свои собственные представления об окружающем мире — не очень-то связанные с действительностью. Ученый был поражен, увидев свое творение в действии: полиция разгоняла толпу протестующих студентов, щедро поливая их из перцовых баллончиков. Репрессивная власть всего мира получила прекрасное оружие против мирных демонстрантов.
Ядерный синтез
Изобретатель: Альберт Эйнштейн
Знаменитое уравнение E = mc² можно считать праотцом ядерной бомбы. Эйнштейн, известный пацифист, до конца жизни сожалел о своей роли в создании этого разрушительного оружия. Лично он никогда над бомбой не работал — проверка безопасности участников проекта оказалась слишком жесткой. Вместо этого гениальный ученый стал инициатором кампании, в результате которой США вообще начали строить бомбу. В начале Второй мировой войны многие считали, что Германия работает над созданием атомной бомбы и Эйнштейн написал Рузвельту открытое письмо, призывая сделать то же самое.
АК-47
Изобретатель: Михаил Калашников
Калашников разработал АК-47 в конце Второй мировой войны. К сожалению, замечательное оружие стало настоящей дойной коровой для советской власти. Автомат пошел в серийное производство и на экспорт: вот уже три четверти века борцы за свободу всех мастей не могут нарадоваться этому факту. АК-47 официально признан самым смертоносным огнестрельным оружием 20-го века. Сам же изобретатель до конца жизни терзался вопросом моральной отвественности за пролитую по всей планете кровь. В 2010 году Калашников даже написал письмо Русской Православной Церкви, прося помощи в разрешении этой нравственной дилеммы.
Экстази
Изобретатель: Александр Шульгин
Александр Шульгин создал современную формулу экстази в конце 1970-х годов, и испытал препарат на себе. Чуть позже он опубликовал глубокое исследование экстази, мотивирующее использование таблеток в психотерапии. И какое-то время препарат показывал чудесные результаты: опытный врач вылечивал тяжелейшие депрессии всего за три сеанса — без экстази на такую работу требуется несколько лет. К сожалению, светила медицины сочли такой способ помощи пациентам не каноничным — зато рейверы благодарны Шульгину до сих пор. Формулу экстази поспешно запретили, что не помешало химикам синтезировать аналоги.
Смертельная инъекция
Изобретатель: Джей Чепмен
Расстрел, электрический стул, повешение, газовая камера — американским преступникам всегда было из чего выбирать. Но общественности, почему-то, не очень нравились такие способы решения проблем. Как-то неэтично, что ли. Новый метод (смертельная инъекция) предложил главный медицинский эксперт штата Оклахома, Джей Чепмен. Он намеревался одним махом убить целое стадо зайцев: гуманная казнь должна была снизить количество обращений в суд против смертных приговоров, арестанты не должны были бы проводить годы в ожидании смерти, и средневековые методы ушли бы в прошлое. Правительство США приняло идею Чепмена на ура. А добрый доктор, посмотрев разок как умирает преступник от «безболезненной» инъекции, зарекся от инновационных идей навсегда.