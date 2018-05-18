Изобретения, превратившие своих создателей в чудовищ

Мы все делаем вещи, о которых позже жалеем. Для большинства людей последствия таких инвестиций не выходят за рамки ближнего социального круга. Меньшинству же приходится учитывать влияние своих решений на целые страны — а иногда и на весь мир. Как правило, ученые остаются идеалистами навсегда.

Они сосредоточенны на своих изобретениях и, чаще всего, руководствуются исключительно гуманистическими целями. К сожалению, того же нельзя сказать о мировых правительствах: вот несколько примеров изобретений, создатели которых раскаивались до конца жизни.

Динамит

Довольно парадоксально, что человек, подаривший свое имя Нобелевской премии мира, при жизни был известен как изобретатель военных машин. Создавая динамит, Альфред Нобель рассчитывал положить конец крупным конфликтам — оружие такой силы должно было заставить людей задуматься о последствиях его применения. После первого же использования динамита на поле боя ученый был вынужден пересмотреть свои излишне оптимистичные надежды.

Перцовый баллончик

Изобретатель: Камран Логман

Камран Логман руководил командой техников, нанятых ФБР для разработки нелетального средства поражения. Как и у многих других изобретателей оружия, у Логмана имелись свои собственные представления об окружающем мире — не очень-то связанные с действительностью. Ученый был поражен, увидев свое творение в действии: полиция разгоняла толпу протестующих студентов, щедро поливая их из перцовых баллончиков. Репрессивная власть всего мира получила прекрасное оружие против мирных демонстрантов.

Ядерный синтез

Знаменитое уравнение E = mc² можно считать праотцом ядерной бомбы. Эйнштейн, известный пацифист, до конца жизни сожалел о своей роли в создании этого разрушительного оружия. Лично он никогда над бомбой не работал — проверка безопасности участников проекта оказалась слишком жесткой. Вместо этого гениальный ученый стал инициатором кампании, в результате которой США вообще начали строить бомбу. В начале Второй мировой войны многие считали, что Германия работает над созданием атомной бомбы и Эйнштейн написал Рузвельту открытое письмо, призывая сделать то же самое.

АК-47

Калашников разработал АК-47 в конце Второй мировой войны. К сожалению, замечательное оружие стало настоящей дойной коровой для советской власти. Автомат пошел в серийное производство и на экспорт: вот уже три четверти века борцы за свободу всех мастей не могут нарадоваться этому факту. АК-47 официально признан самым смертоносным огнестрельным оружием 20-го века. Сам же изобретатель до конца жизни терзался вопросом моральной отвественности за пролитую по всей планете кровь. В 2010 году Калашников даже написал письмо Русской Православной Церкви , прося помощи в разрешении этой нравственной дилеммы.

Экстази

Александр Шульгин создал современную формулу экстази в конце 1970-х годов, и испытал препарат на себе. Чуть позже он опубликовал глубокое исследование экстази, мотивирующее использование таблеток в психотерапии. И какое-то время препарат показывал чудесные результаты: опытный врач вылечивал тяжелейшие депрессии всего за три сеанса — без экстази на такую работу требуется несколько лет. К сожалению, светила медицины сочли такой способ помощи пациентам не каноничным — зато рейверы благодарны Шульгину до сих пор. Формулу экстази поспешно запретили, что не помешало химикам синтезировать аналоги.

Смертельная инъекция

Изобретатель: Джей Чепмен

Расстрел, электрический стул, повешение, газовая камера — американским преступникам всегда было из чего выбирать. Но общественности, почему-то, не очень нравились такие способы решения проблем. Как-то неэтично, что ли. Новый метод (смертельная инъекция) предложил главный медицинский эксперт штата Оклахома, Джей Чепмен. Он намеревался одним махом убить целое стадо зайцев: гуманная казнь должна была снизить количество обращений в суд против смертных приговоров, арестанты не должны были бы проводить годы в ожидании смерти, и средневековые методы ушли бы в прошлое. Правительство США приняло идею Чепмена на ура. А добрый доктор, посмотрев разок как умирает преступник от «безболезненной» инъекции, зарекся от инновационных идей навсегда.