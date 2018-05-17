Шокирующие секреты финансовой системы мира

Знаете ли вы, что деньги скрывают множество секретов, которые люди, причастные к мировой финансовой системе, хотели бы сохранить в тайне? Сегодня мы разгадаем кое-какие загадки.

1. Большинство людей уверены, что деньги печатает государство. Это не так. Очень многие государства не контролируют денежное обеспечение, а обязательство по печатанию денег принадлежит коммерческим структурам. Например, в США этим занимает Федеральная резервная система , акционерное общество, созданное 12 крупными банками страны.

2. Президент Джон Кеннеди попытался начать борьбу с Федеральным резервом. Согласно указу 11110, подписанному Кеннеди, правительство США получало право выпускать деньги в обход ФРС. Спустя несколько месяцев Кеннеди был застрелен. Новый президент, Линдон Джонсон , сразу же остановил действие приказа 11110.

3. Инфляция — следствие увеличения количества денег. Но чаще всего печать денег начинается, когда государству требуется рассчитаться по долгам с мировыми кредиторами, и чем выше процент по кредиту, тем больше денег требуется. А это означает, что процент за кредит не зависит от величины инфляции, напротив, процент за кредит, который нужно вернуть, определяет темпы инфляции.

4. Доллар — самая востребованная валюта в мире. Причина кроется в том, что расчёты за газ и нефть ведутся в долларах. При этом США неусыпно следит за странами-экспортёрами газа и нефти и контролирует, чтобы они продавали сырьё только за доллары. В 2000 году Ирак перешёл на расчёты в евро, что и вызвало начало военных действий в стране в 2003 году.