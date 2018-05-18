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Испанцы сделали дрон из пиццы
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Испанцы сделали дрон из пиццы 

Рамблер 1 час назад
Еще несколько лет назад дроны казались чем-то необычным. А сейчас подобными летательными аппаратами не удивить даже детей. Что уж тут удивительного, если у многих подростков (и не только у подростков) есть такой «летающий друг».
Но авторы испанского канала deDrones решили все же попытаться выйти за рамки обычного понимания дронов. И изготовили аппарат… из настоящей пиццы.
Для начала заграничные «кулибины» приготовили основу для дрона: обычное тесто из муки и воды с добавлением перца, моцареллы и пепперони. Запекли «чудо техники» в обычной духовке, а потом приступили к «апгрейду».
На дроне из пиццы появились двигатели, электронные регуляторы скорости, пропеллеры, аккумулятор и камера.
После этого авторы приступили к испытаниям. На удивление, дрон из пиццы довольно легко поднялся в воздух и совершил свой первый (правда, и последний) полет.
Обрадовавшись успеху, испытатели решили не только дать дрону полетать, но и скомандовали перевернуться в воздухе. Вот это они сделали напрасно. После такой фигуры пилотажа дрон упал на землю и развалился.
Но даже непродолжительный полет дал понять, что вполне возможно создавать дроны из продуктов. Кто знает, может, скоро мы увидим, например, летательный аппарат из гамбургера?
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