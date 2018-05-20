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Искусственный интеллект угадывает потенциальные хиты
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Искусственный интеллект угадывает потенциальные хиты 

Рамблер 20 мая 2018
Фото: depositphotos
Ученые из Калифорнии создали искусственный интеллект по «имени» RandomForest, который планировали научить писать музыкальные произведения. Да не просто песни, а те, которые гарантированно станут хитами.
Для того чтобы RandomForest мог справиться с задачей, ему дали «послушать» и проанализировать более 500 тысяч песен с 1985 по 2015 годы. Правда, даже такое количество музыкальных произведений не смогло помочь нейросети стать «композитором».
Но искусственный интеллект научился «предсказывать» те песни, которые точно станут популярными. RandomForest с точностью более чем в 80% определяет, какой из прослушиваемых треков будет хитом. Неплохое подспорье для создателей музыки.
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