Ещё
Зачем нужен странный цилиндр на зарядке к ноутбуку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем нужен странный цилиндр на зарядке к ноутбуку 

Trendymen 18 мая 2018
Фото: Trendymen
Наверняка вы задавались вопросом, к чему этот странный цилиндр на шнуре питания от ноутбука. Нет, никакой дополнительной скрытой камеры там не прячут. Все гораздо интереснее!
Бочонок нужен только для того, чтобы нейтрализовать помехи от шнура.
Так называемый ферритовый фильтр представляет собой цилиндр металла (феррит получается из оксида железа и оксидов других металлов), вокруг которого обмотан шнур.
Раньше для устранения помех приходилось экранировать весь кабель медной оплеткой. Теперь же достаточно использовать гораздо более дешевое ферритовое кольцо — маленькая, почти незаметная деталь серьезно упростила жизнь производителям техники.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые дикие секс-традиции22
Самые глубокие дыры, вырытые человеком9
Печальная судьба самой известной жертвы пластики13
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь1
Панин показал фото Цоя в голой компании25
Видео
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
15:29
Что еще вы не знали об американцах
Люди
05:28
Названы самые безопасные дома
Места
04:56
Что известно об исполинском бункере в США
Места
08:27
Что вы ежедневно делаете незаконно
Безумный мир
04:31
Что позволительно только президенту США
Люди
07:06
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение