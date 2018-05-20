Ещё
Нижнее белье в диснеевском стиле возмутило Сеть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижнее белье в диснеевском стиле возмутило Сеть 

Рамблер 20 мая 2018
Фото: yandy.com
Шквал критики и негодования обрушился на создателей коллекции нижнего белья. Дело в том, что концепт коллекции заключался в копировании стиля персонажей мультфильмов. За основу взят образ диснеевских принцесс.
yandy.com
Создатели и представить себе не могли, что реакция пользователей будет столь бурной. В Сети люди пишут, что чувствуют себя оскорбленными.
Якобы образ невинных персонажей и нижнее белье совмещать просто возмутительно.
yandy.com
Действительно, несмотря на то, что за основу взяты персонажи детских мульфильмов, комплекты выглядят вполне по-взрослому. Многие обеспокоены тем, что разработчики белья порочат образы героев. А вы как думаете?
Комментарии124
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые дикие секс-традиции22
Самые глубокие дыры, вырытые человеком9
Печальная судьба самой известной жертвы пластики13
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь1
Панин показал фото Цоя в голой компании25
Видео
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
15:29
Что еще вы не знали об американцах
Люди
05:28
Названы самые безопасные дома
Места
04:56
Что известно об исполинском бункере в США
Места
08:27
Что вы ежедневно делаете незаконно
Безумный мир
04:31
Что позволительно только президенту США
Люди
07:06
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение