Нижнее белье в диснеевском стиле возмутило Сеть

Шквал критики и негодования обрушился на создателей коллекции нижнего белья. Дело в том, что концепт коллекции заключался в копировании стиля персонажей мультфильмов. За основу взят образ диснеевских принцесс.

yandy.com

Создатели и представить себе не могли, что реакция пользователей будет столь бурной. В Сети люди пишут, что чувствуют себя оскорбленными.

Якобы образ невинных персонажей и нижнее белье совмещать просто возмутительно.

yandy.com

Действительно, несмотря на то, что за основу взяты персонажи детских мульфильмов, комплекты выглядят вполне по-взрослому. Многие обеспокоены тем, что разработчики белья порочат образы героев. А вы как думаете?