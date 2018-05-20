Гитара Боба Дилана ушла с молотка 

За 490 тысяч долларов продали электрогитару, на которой музыкант играл во время своего первого мирового тура. Аукцион состоялся 20 мая в Нью-Йорке, о чем сообщает аукционный дом Julien's Auctions.
Гитарой 1965 года Fender Telecaster когда-то владел канадский музыкант Робби Робертсон, бывший лид-гитаристом группы The Band. Боб Дилан играл на этой гитаре в 1966 году во время своего первого мирового турне с группой The Hawks, которая позже стала называться The Band.
В 1960-е и 1970-е годы на гитаре часто играли и Дилан, и Робертсон, а кроме них Эрик Клэптон, Джордж Харрисон, Левон Хелм, ставшие легендами.