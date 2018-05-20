Гитара Боба Дилана ушла с молотка

За 490 тысяч долларов продали электрогитару, на которой музыкант играл во время своего первого мирового тура. Аукцион состоялся 20 мая в Нью-Йорке, о чем сообщает аукционный дом Julien's Auctions.