Для кошек создали очки виртуальной реальности

Австралийская технологическая компания Isobar недавно представила публике удивительную новинку — очки виртуальной реальности для кошек. Устройство называется Pet Virtual Reality Research (сокращенно — PVRR). «Виртуальная реальность уже начала менять наш мир. Теперь она может изменить и мир вашего питомца», — говорится на сайте PVRR.

Очки виртуальной реальности для кошек значительно меньше по размерам, чем человеческие, и рассчитаны на средние размеры домашней кошки. Функция у них такая же, как и у аналогичных очков для людей, — развлекательная. Предполагается, что это позволит хозяину разнообразить жизнь своего любимца и при этом оградить его от дикой природы и реального мира за стенами дома.

При разработке этого гаджета его создатели учли особенности зрения кошек, в частности, тот факт, что эти животные различают не так много цветов, как люди, зато хорошо ориентируются в темноте. К тому же разработчики обратились за помощью к национальной сети зоопарков Zoos Victoria. В рамках сотрудничества они вместе придумывали панорамные видео с наиболее интересным и подходящим именно для кошек контентом. У них получились, к примеру, рыбки в аквариуме и маленькие птички.

Очки виртуальной реальности для кошек оснащены специальными сенсорами, которые реагируют на движение и температуру усов животного. А хозяин сможет управлять процессом и менять картинку виртуальной кошачьей вселенной с помощью смартфона.