Вопиющие ляпы на гербе СССР

Государственный герб — важнейший символ любой страны, символически олицетворяющий ее душу. Не удивительно, что графическому изображению герба правительства подавляющего большинства стран современного мира, уделяет первоочередное значение. Тем не менее, порой происходят ситуации, когда на государственном гербе по ошибке или злому умыслу появляются вопиющие ляпы, как это случилось в двадцатые годы прошлого века в СССР.

Загадки советского герба

Официально Советский Союз был основан в 1922 году. Не удивительно, что новому государственному образованию, претендующему на мировую гегемонию, срочно потребовались свои собственные символы государственной власти.

Одним из них стал герб СССР, в своей первой редакции появившийся летом 1923 года. При этом каждый его графический элемент нес в себе определенный символический или эзотерический подтекст. Серп и молот, перекрещенные в центре композиции символизировали единство крестьян и рабочих, города и деревни. Восходящее солнце, олицетворяло не только древнейший символ успеха и плодородия, но и давало понять остальным государствам планеты, что СССР планирует распространить свою идеологию на весь мир.

Пятиконечная красная звезда — пентаграмма Марса, древнейший мистический символ, говорил о будущих военных успехах созданной державы. Казалось бы, создатели герба предусмотрели все нюансы, чтобы его изображение оказалось сильнейшим талисманом нового государственного образования. Но так кажется только на первый взгляд.

Программа самоуничтожения

Несмотря на мощные символы солнца, пшеничных колосьев и красной звезды, исследователи обнаружили на гербе множество, как эзотерических, так и графических ляпов. В эзотерических практиках всего мира серп является олицетворением смерти, а молот в восточных духовных практиках символ торжества темных сил. Собственно нечто подобное и произошло с СССР. В его создании приняли активное участие темные силы.

Само государство, получив великолепный старт, за несколько десятилетий добилось лидирующих мировых позиций в военном, научном и промышленном направлениях. Тем не менее, под давлением темной энергетики серпа, просуществовал СССР с исторической точки зрения лишь несколько мгновений.

Художник герба: халтурщик!

В то же время художники создававшие эскизы герба СССР могли не разбираться в эзотерических учениях и мистических символах. Правда, авторы идеи графической композиции рисунка их прекрасно знали, а утверждавшие изображение герба руководители СССР и вовсе поголовно являлись мистиками высокого уровня, о чем существует немало исторических сведений. Интересно другое.

На протяжении долгого времени на Советском гербе была неправильно изображена рукоятка серпа. Не только сельский житель, но и любой здравомыслящий человек прекрасно знает, что рукоятка должна своей тонкой частью крепиться к серпу, расширяясь в сторону руки человека. В этом случае серп удобно держать.

Однако на варианте герба 1923 года, серп прикреплен к толстому концу ручки. Это абсурд. Такой серп в реальной жизни будет просто выскальзывать из рук. Это явная ошибка художников. Но с другой стороны макет герба утверждало огромное количество людей, явно не раз в своей жизни, видевшие нормальный серп.

Первый раз эскиз герба в штриховом варианте согласовывали 7 августа 1923 года, второй раз в цвете — 22 сентября 1923 года. Почему не была обнаружена столь вопиющая ошибка? Нонсенс! Тем более что герб тут же появился на множестве официальных государственных бумаг от денежных купюр до почтовых марок. Аграрная страна, будто ослепла, не видя очевидной ошибки в изображении серпа на гербе.

Казалось бы, при первой корректировке герба ляп художников должен был быть удален. Но, нет! После корректировки государственного герба СССР в 1931 году ручка серпа осталась в своем прежнем абсурдном положении. Только в 1937 году, спустя 14 лет существования ошибочного изображения серпа, его ручку привели в правильное положение.