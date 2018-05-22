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Робот Nvidia учится, подражая людям
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Робот Nvidia учится, подражая людям 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Инженеры Nvidia разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая способна обучаться, имитируя поведение человека. Наблюдая за «учителем», выполняющим ту или иную задачу, робот пробует повторить все его действия.
В перспективе, разработка Nvidia позволит роботам работать бок о бок с человеком. Новая система, например, сможет помочь заводу сократить издержки и сэкономить на услугах дорогостоящих специалистов по настройке промышленного оборудования. Человеку будет достаточно просто показать роботу, что нужно делать.
Кроме того, системе не нужно «скармливать» огромные объемы данных. Она сама исследует окружающую среду и составляет список действий. Впоследствии его можно отредактировать, вычеркнув ненужные шаги.
Nvidia показала работу технологии на примере промышленного робота Baxter. Механизм научился отличать кубики по цвету и форме, перемещать их с места на место и в нужной последовательности, подсматривая за человеком.
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Посвященный разработке Nvidia доклад будет зачитан на Международной конференции по робототехнике и автоматизации (ICRA). Она пройдет в Брисбене (Австралия) с 21 по 25 мая.
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