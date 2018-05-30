Неожиданные вещи, которые находились на «Титанике»

История крушения «Титаника» до сих пор помнится многим, в частности благодаря одноименному кинофильму. Однако когда в апреле 1912 года корабль ушел под воду, он забрал с собой не только жизни почти 1,5 тысячи человек, но также множество ценных и нестандартных вещей, находившихся на борту.

Опиум

В 1912 году, согласно решению Конгресса США , опиум был официально запрещен, но все равно длительное время оставался ингредиентом многих лекарственных препаратов. На «Титанике» разместились порядка четырех ящиков этого вещества, которые импортировали на территорию Америки.

Электрические ванны

В начале XX столетия упомянутые ванны являлись весьма востребованными среди населения, а несколько штук разместили и непосредственно на борту «Титаника». Дамы активно пользовались ими в утреннюю пору, а мужчины имели возможность полежать в таких ваннах после обеда и вечером.

Картина

Одной из наиболее дорогостоящих вещей на борту историками считается картина Мерри-Жозефа Блонделя. В частности, речь идет о работе La Circassienne au Bain. Владельцем предмета искусства являлся бизнесмен из Швеции, который выжил после трагического кораблекрушения, потребовав возместить ущерб в $100 тысяч за утрату картины.

Мармеладная машинка

Чтобы приготовить мармелад, требовалось очень тонко очистить кожуру фруктов, поэтому многие хозяйки использовали для этих целей специальный аппарат. Владелица подобного, 27-летняя Эдвина Селия Траутт, направила заявление в надежде получить возмещение ущерба за машинку, поскольку она забыла прихватить ее с собой, размещаясь в спасательной шлюпке.

Электрический конь

Среди кают «Титаника» можно было найти и шикарный спортзал с многочисленными тренажерами. Самым нестандартным из них выступал электрический конь. Данный аппарат мог имитировать езду верхом непосредственно на лошади.

Турецкий хамам

“Титаник” в свою эпоху выступал одним из наиболее комфортных и роскошных судов, а пассажирам, приобретшим билеты в первый класс, предоставляли самые уникальные услуги. Например, они могли на протяжении путешествия пользоваться турецкой баней.

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