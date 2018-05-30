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Неожиданные вещи, которые находились на «Титанике»
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Неожиданные вещи, которые находились на «Титанике» 

Anews 30 мая 2018
Фото: Anews
История крушения «Титаника» до сих пор помнится многим, в частности благодаря одноименному кинофильму. Однако когда в апреле 1912 года корабль ушел под воду, он забрал с собой не только жизни почти 1,5 тысячи человек, но также множество ценных и нестандартных вещей, находившихся на борту.

Опиум

В 1912 году, согласно решению Конгресса США, опиум был официально запрещен, но все равно длительное время оставался ингредиентом многих лекарственных препаратов. На «Титанике» разместились порядка четырех ящиков этого вещества, которые импортировали на территорию Америки.

Электрические ванны

В начале XX столетия упомянутые ванны являлись весьма востребованными среди населения, а несколько штук разместили и непосредственно на борту «Титаника». Дамы активно пользовались ими в утреннюю пору, а мужчины имели возможность полежать в таких ваннах после обеда и вечером.

Картина

Одной из наиболее дорогостоящих вещей на борту историками считается картина Мерри-Жозефа Блонделя. В частности, речь идет о работе La Circassienne au Bain. Владельцем предмета искусства являлся бизнесмен из Швеции, который выжил после трагического кораблекрушения, потребовав возместить ущерб в $100 тысяч за утрату картины.

Мармеладная машинка

Чтобы приготовить мармелад, требовалось очень тонко очистить кожуру фруктов, поэтому многие хозяйки использовали для этих целей специальный аппарат. Владелица подобного, 27-летняя Эдвина Селия Траутт, направила заявление в надежде получить возмещение ущерба за машинку, поскольку она забыла прихватить ее с собой, размещаясь в спасательной шлюпке.

Электрический конь

Среди кают «Титаника» можно было найти и шикарный спортзал с многочисленными тренажерами. Самым нестандартным из них выступал электрический конь. Данный аппарат мог имитировать езду верхом непосредственно на лошади.

Турецкий хамам

“Титаник” в свою эпоху выступал одним из наиболее комфортных и роскошных судов, а пассажирам, приобретшим билеты в первый класс, предоставляли самые уникальные услуги. Например, они могли на протяжении путешествия пользоваться турецкой баней.

Рукопись

На «Титанике» находилось порядка 7 млн почтовых отправлений, которые поступали из Англии на территорию США. В одном из таковых разместилась рукопись автора Джозефа Конрада «Караин: Воспоминание». Это произведение дополнялось некоторыми личными пометками писателя. Получить его должен был коллекционер оригинальных рукописей из Нью-Йорка Джон Куинн.
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