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Мотоцикл из «Терминатора 2» продадут на аукционе
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Мотоцикл из «Терминатора 2» продадут на аукционе 

Рамблер 25 мая 2018
Фото: Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"
Речь идет о модели FLSTF Fat Boy, которой управлял Арнольд Шварценеггер.
Знаменитый черный Harley-Davidson продадут на аукционе Icons Legends of Hollywood Auction в США в июне, мотоцикл выставлен по цене 200−300 тысяч долларов.
Научно-фантастический боевик талантливого режиссера Джеймса Кэмерона вышел на экраны в 1991 году, лента собрала в прокате 520 миллионов долларов и попала в список лучших фильмов всех времен и народов по версии IMDb. Поэтому, вероятно, у этого мотоцикла будут покупатели, и стоимость его в разы возрастет.
На торгах также будет выставлен мотоцикл из фильма "Судья Дредд" для тех, кому раритет из второго "Терминатора" не по карману. Его первоначальная стоимость составит — 20-30 тысяч долларов.
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