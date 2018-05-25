Мотоцикл из «Терминатора 2» продадут на аукционе

Речь идет о модели FLSTF Fat Boy, которой управлял Арнольд Шварценеггер

Знаменитый черный Harley-Davidson продадут на аукционе Icons Legends of Hollywood Auction в США в июне, мотоцикл выставлен по цене 200−300 тысяч долларов.

Научно-фантастический боевик талантливого режиссера Джеймса Кэмерона вышел на экраны в 1991 году, лента собрала в прокате 520 миллионов долларов и попала в список лучших фильмов всех времен и народов по версии IMDb. Поэтому, вероятно, у этого мотоцикла будут покупатели, и стоимость его в разы возрастет.

На торгах также будет выставлен мотоцикл из фильма "Судья Дредд" для тех, кому раритет из второго "Терминатора" не по карману. Его первоначальная стоимость составит — 20-30 тысяч долларов.