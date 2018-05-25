Создано инвалидное кресло, управляемое силой мысли

Изобрел столь необходимую вещь выпускник Новосибирского государственного технического университета Иван Невзоров. Молодому «кулибину» удалось обеспечить связь между двумя устройствами — коляской на гусеничной тяге и импровизированным «шлемом», который «превращает» сигналы мозга в команды, исполняемые «умным креслом».

К большим плюсам уникального инвалидного кресла можно отнести еще и то, что передвигаться на нем можно не только по ровной поверхности. Гусеничная тяга, которой снабжена коляска, позволяет ей без особого труда преодолевать невысокие препятствия (например, бордюры), а также подниматься и спускаться по лестницам.

Такое инвалидное кресло — первое в мире. Изобретение новосибирского молодого ученого может дать возможность частично или полностью парализованным людям передвигаться, например, по улице. Ведь для управления девайсом нужно лишь иметь «рабочий» мозг.

Создатель уникального кресла заявляет, что сейчас работает над безопасностью своего изобретения и очень скоро оно уже сможет поступить в массовое производство.

Предполагаемая стоимость такой коляски составит около 500 тысяч рублей.