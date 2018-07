Обнаружен давний путеводитель по интернету 

Пользователь под ником heypunks похвастался путеводителем по российским веб-ресурсам за 1998 год. О своей находке он рассказал на развлекательном портале «Пикабу».

Судя по фотографиям, пособие напоминает обычный телефонный справочник, только вместо номеров внутри записаны веб-адреса. Если верить обложке, авторы поместили в путеводитель более четырех тысяч названий российских интернет-ресурсов различных направлений. Например, на снимке запечатлен разворот с адресами сайтов средств массовой информации.

Пользователи сети оценили неожиданную находку, для которой сложно придумать практическое применение в 2018 году. Однако в комментариях люди заявили, что около 20 лет назад такой справочник действительно пригодился бы.

«Когда в 2000-м году подключил модем, первый вопрос, и что дальше? Куда заходить?» — пояснил один из пользователей, обозначив важность подобного путеводителя по интернету. С ним согласились и другие юзеры, которые застали эти времена.

Затем комментаторы пустились в ностальгические воспоминания. «Никакой рекламы, ни одного баннера, никаких предложений взять кредит. Это был рай», — мысленно возвратился в 1998 год посетитель имиджборда. «Эх, 15 рублей за мегабайт», — вспоминает другой.

