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Обнаружен давний путеводитель по интернету
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Обнаружен давний путеводитель по интернету 

Lenta.ru 29 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Пользователь под ником heypunks похвастался путеводителем по российским веб-ресурсам за 1998 год. О своей находке он рассказал на развлекательном портале «Пикабу».
Судя по фотографиям, пособие напоминает обычный телефонный справочник, только вместо номеров внутри записаны веб-адреса. Если верить обложке, авторы поместили в путеводитель более четырех тысяч названий российских интернет-ресурсов различных направлений. Например, на снимке запечатлен разворот с адресами сайтов средств массовой информации.
Пользователи сети оценили неожиданную находку, для которой сложно придумать практическое применение в 2018 году. Однако в комментариях люди заявили, что около 20 лет назад такой справочник действительно пригодился бы.
«Когда в 2000-м году подключил модем, первый вопрос, и что дальше? Куда заходить?» — пояснил один из пользователей, обозначив важность подобного путеводителя по интернету. С ним согласились и другие юзеры, которые застали эти времена.
Затем комментаторы пустились в ностальгические воспоминания. «Никакой рекламы, ни одного баннера, никаких предложений взять кредит. Это был рай», — мысленно возвратился в 1998 год посетитель имиджборда. «Эх, 15 рублей за мегабайт», — вспоминает другой.
В марте американец купил в комиссионном магазине видеокассету с подписью «Сюрприз». Как оказалось, на пленке был записан вирусный ролик, который обычно используют в качестве розыгрыша: клип Рика Эстли (Rick Astley) на песню Never gonna give you up.
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