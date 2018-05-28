Ещё
Найдены самые большие сокровища в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найдены самые большие сокровища в мире 

Trendymen 28 мая 2018
Фото: Trendymen
Легендарный испанский галеон «Сан-Хосе», прозванный за свои сокровища «Святым Граалем затонувших кораблей», был обнаружен военно-морскими силами Колумбии. На борту погибшего судна обнаружены ценности на несколько миллиардов долларов.
60-пушечный галеон, вместе с драгоценным грузом ювелирных изделий, драгоценных камней и золотых монет, затонул 8 июня 1708 года во время битвы у острова Бару.
С тех самых пор кладоискатели всего мира тщетно пытались найти корабль и поднять хотя бы толику сокровищ на поверхность.
trendymen.ru
По самым скромным подсчетам, сейчас на дне лежит примерно 15 миллиардов долларов США. «Сан Хосе» обнаружил автономный робот на глубине в 600 метров, но точное место его нахождения засекречено колумбийским правительством — по вполне понятным причинам.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии12
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые дикие секс-традиции22
Самые глубокие дыры, вырытые человеком9
Печальная судьба самой известной жертвы пластики13
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь1
Панин показал фото Цоя в голой компании25
Видео
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
00:40
Актеры, у которых «поехала крыша»
Люди
15:29
Что еще вы не знали об американцах
Люди
05:28
Названы самые безопасные дома
Места
04:56
Что известно об исполинском бункере в США
Места
08:27
Что вы ежедневно делаете незаконно
Безумный мир
04:31
Что позволительно только президенту США
Люди
07:06
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение