Найдены самые большие сокровища в мире

Легендарный испанский галеон «Сан-Хосе», прозванный за свои сокровища «Святым Граалем затонувших кораблей», был обнаружен военно-морскими силами Колумбии. На борту погибшего судна обнаружены ценности на несколько миллиардов долларов.

60-пушечный галеон, вместе с драгоценным грузом ювелирных изделий, драгоценных камней и золотых монет, затонул 8 июня 1708 года во время битвы у острова Бару.

С тех самых пор кладоискатели всего мира тщетно пытались найти корабль и поднять хотя бы толику сокровищ на поверхность.

trendymen.ru

По самым скромным подсчетам, сейчас на дне лежит примерно 15 миллиардов долларов США. «Сан Хосе» обнаружил автономный робот на глубине в 600 метров, но точное место его нахождения засекречено колумбийским правительством — по вполне понятным причинам.