Лучшие изобретения, созданные женщинами

Женщины все чаще доказывают, что способны не только на домашние дела, мнению о чем способствуют стереотипы. Эти изобретения принадлежат дамам, и это доказывает наличие острого ума у человека вне зависимости от пола.

Циркулярная пила

Табита Бэббитт продолжительное время вела наблюдение за мужчинами, пялившими бревна посредством пилы с двумя ручками. От ее внимания не ускользнул тот факт, что при движении назад древесина не подвергалась заметному воздействию. В 1810 гражданка сумела представить прототип циркулярной пилы, которая вскоре была задействована в лесопильной промышленности.

Астролябия

Гипатия Александрийская жила в IV веке до н.э. и преподавала философию, математику, а также астрономию, работая преимущественно в александрийских школах. Именно ей принадлежит авторство прибора, который помогает в измерении координат небесных тел.

Перископ

В 1845 году еще одна женщина-ученный Сара Мэтер сумела оформить патент на прибор, при помощи которого можно было определить расстояние наблюдаемых объектов. Перископ с того времени стал незаменимым на подводных лодках.

Фильтр

Мелитта Бенц из Германии в 1909 сумела изобрести первый в мире бумажный фильтр для кофе, для чего был использован простой лист ученической тетради. Вскоре женщина стала успешной бизнесвумен, выступив основателем компании M.Bentz.

Стеклоочистители

Первые дворники подарила миру Мэри Андерсон , что наблюдалось в далеком 1903 году. Девушке просто стало жаль водителя, который в процессе вьюги вынужден был постоянно останавливать авто, дабы иметь возможность освободить лобовое стекло от снега.

Глушитель

Эль Долорес Джонс помогла обеспечить более тихую поездку в авто, создав первый глушитель непосредственно для транспорта. Это наблюдалось в 1917 году, когда девушка заметила, что транспорт создает слишком много шума.

Шоколадное печенье

Рут Уэйкфилд, уроженка США, в 1930 изобрела это лакомство благодаря небольшому эксперименту на кухне. Она всего лишь добавила в стандартное тесто плитку предварительного растопленного шоколада, что полностью преобразило вкус готового продукта. Вскоре американка успешно запустила это печенье в массовое производство.

Бронежилет

В 1965 американка Стефани Кволек презентовала сверхпрочный и легкий материал, получивший наименование кевлар. С тех пор он задействован в процессе изготовления бронежилетов, которые помогают сохранить жизни множества правоохранителей, пожарных и военных.]]>