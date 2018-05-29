Лучшие изобретения, созданные женщинами 

Женщины все чаще доказывают, что способны не только на домашние дела, мнению о чем способствуют стереотипы. Эти изобретения принадлежат дамам, и это доказывает наличие острого ума у человека вне зависимости от пола.
Циркулярная пила
Табита Бэббитт продолжительное время вела наблюдение за мужчинами, пялившими бревна посредством пилы с двумя ручками. От ее внимания не ускользнул тот факт, что при движении назад древесина не подвергалась заметному воздействию. В 1810 гражданка сумела представить прототип циркулярной пилы, которая вскоре была задействована в лесопильной промышленности.
Астролябия
Гипатия Александрийская жила в IV веке до н.э. и преподавала философию, математику, а также астрономию, работая преимущественно в александрийских школах. Именно ей принадлежит авторство прибора, который помогает в измерении координат небесных тел.
Перископ
В 1845 году еще одна женщина-ученный Сара Мэтер сумела оформить патент на прибор, при помощи которого можно было определить расстояние наблюдаемых объектов. Перископ с того времени стал незаменимым на подводных лодках.
Фильтр
Мелитта Бенц из Германии в 1909 сумела изобрести первый в мире бумажный фильтр для кофе, для чего был использован простой лист ученической тетради. Вскоре женщина стала успешной бизнесвумен, выступив основателем компании M.Bentz.
Стеклоочистители
Первые дворники подарила миру Мэри Андерсон, что наблюдалось в далеком 1903 году. Девушке просто стало жаль водителя, который в процессе вьюги вынужден был постоянно останавливать авто, дабы иметь возможность освободить лобовое стекло от снега.
Глушитель
Эль Долорес Джонс помогла обеспечить более тихую поездку в авто, создав первый глушитель непосредственно для транспорта. Это наблюдалось в 1917 году, когда девушка заметила, что транспорт создает слишком много шума.
Шоколадное печенье
Рут Уэйкфилд, уроженка США, в 1930 изобрела это лакомство благодаря небольшому эксперименту на кухне. Она всего лишь добавила в стандартное тесто плитку предварительного растопленного шоколада, что полностью преобразило вкус готового продукта. Вскоре американка успешно запустила это печенье в массовое производство.
Бронежилет
В 1965 американка Стефани Кволек презентовала сверхпрочный и легкий материал, получивший наименование кевлар. С тех пор он задействован в процессе изготовления бронежилетов, которые помогают сохранить жизни множества правоохранителей, пожарных и военных.]]>