7 главных водочных лайфхаков русских

Водка считается традиционным русским алкогольным напитком. Но не все знают, что если её использовать нестандартным способом, то водка даже может стать незаменимым помощником.

Против налета и ржи

Водка незаменима в быту. Она отлично очищает от лишней замазки швы между плитками в ванной комнате. Также помогает бороться с накипью и мыльными разводами на кранах и отлично полирует хромированные части сантехники и драгоценности. Ржавые гайки проще откручивать после обработки водкой.

Если бритвы хранить опущенными в водку, то они прослужат дольше и гарантированно не будут ржаветь. Водка также убивает грибок и плесень, поэтому используйте её для уборки в ванной комнате. Дезинфекция и чистота будут обеспечены.

Против жара и ожогов

Водка — хорошее жаропонижающее средство. Конечно, при наружном применении. Спирт быстро испаряется и обеспечивает охлаждающий эффект. При жаре протирайте водкой грудь и спину больного. После не нужно накрывать его теплым одеялом, иначе эффект будет нивелироваться медленным испарением.

Охлаждает водка и при ожогах. Если вы беспечно оперлись на зажженную конфорку, то не мешкая бегите до холодильника (в наших квартирах и бежать не обязательно, достаточно руку протянуть), достаньте водку и обработайте ожог. Внутрь принимать не обязательно.

Против липучек

Если вы купили в магазине набор посуды и теперь с каждой тарелки и чашки на вас предательски смотрят ценники с указанием цены по скидке, а до прихода гостей осталось всего-ничего, достаньте водку. Нет, не нужно запивать печаль и чувство опустошенности, смочите липкие ценники водкой и сотрите, они легко отойдут. Пока стираете, можете придумать красивую легенду о наследном сервизе XVIII века.

Или так. Залепили вы пластырем рану, прошло время, а пластырь не хочет быстро отдираться, да и неприятно это — пластырь отдирать. Смочите его водкой, она растворит клей и пластырь безболезненно снимется.

Против перхоти

Выключите телевизор с рекламой новых шампуней от перхоти, где мужчины с печальными глазами смахивают перхоть на плечи, встаньте с дивана, возьмите водку и налейте в стакан. Нет, не пейте. Размешайте в стакане две чайные ложки молотого розмарина и поставьте в недоступное для детей и алкоголиков место. Через два дня, когда полученная смесь настоится, процедите её и протрите ею кожу головы. Можете снова включать телевизор. А лучше книгу почитайте.

Против запаха

Да, водка прекрасно удаляет запахи. Для удаления запаха, например, сигаретного дыма с одежды или просто придания ей свежести вы можете сделать ультра-мега-простой спрей. Смешайте водку и воду в пропорции 1:5 и распылите полученную смесь на одежду. Спирт испарится вместе с запахом. Также водка поможет избавиться от дурного запаха ног. Просто протирайте ноги утром и вечером водкой — и всё. Запах на ногах образуется от бактерий, застолбивших себе место у потовых желез. Умрут бактерии — исчезнет и запах.

Для стирки

Регулярную химчистку сегодня может позволить себе не каждый, но пятна на одежде никто не отменял. Достаньте водку, промокните чистую тряпку водкой и протрите пятно, дальше стирайте, как обычно. Водка обладают хорошими растворяющими свойствами и прекрасно удаляет пятно от травы, помады или рвоты. Также водкой можно чистить одежду с бисером — бусинки снова заблестят.

Для чистоты

Водка — это не только средство для придания "стеклянного взгляда" и "заливки шаров", но и прекрасное средство для чистки любых стёкол, бриллиантов, кристаллов и прочих прозрачных и отражающих поверхностей. Нанесите небольшое количество водки на тряпку и смело протирайте ей линзы очков, оконные стекла и так далее. Водка хорошо очищает и дезинфицирует.

Перестали видеть себя в зеркале? Не беда! Спрысните зеркало водкой, а после протрите сухой тряпкой или газетой. Хотите сделать лифтолук, но чистота зеркала в лифте не позволяет настроить фокус? Ответ один: водка. Пускай вас не смущает, что некоторые советы написаны в стилистике "Магазина на диване". Это действительно работает!