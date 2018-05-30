Кроссовки вместо проездного: нужный эксклюзив

Пассажиры общественного транспорта Берлина весь год могут оплачивать проезд, просто надев спортивную обувь. Правда, не все «черевички» дают возможность их владельцу бесплатно прокатиться на автобусе или трамвае. За безбилетный проезд не штрафуют лишь счастливых обладателей определенной модели обуви Adidas Original.

Известный спортивный бренд к 90-летию берлинского транспорта выпустил кроссовки со вшитым внутрь проездным. Пользоваться «талоном» очень просто: достаточно надеть кроссовки на ноги и указать контролеру на язычок, который и имеет вид билета.

Пользоваться таким необычным проездным можно весь 2018 год, а действует он в метро, троллейбусах, автобусах, трамваях и даже не паромах.

Правда счастливыми обладателями эксклюзивных кроссовок смогли стать всего 500 человек: была выпущена ограниченная серия. Тем, кому повезло, пришлось проявить настоящий героизм, ночуя в палатках возле магазина еще за несколько дней до начала продаж.

Не понимаете, к чему были такие жертвы ради какого-то проездного? В экономии: годовой билет на транспорт в Берлине стоит 760 евро, а пара кроссовок обошлась всего в 180.