Почему русским так полюбились тапочки

Просьба: «надеть тапочки» повергнет любого иностранца в шок. Нигде их не носят — в Европе люди ходят по дому босиком; в Америке в дом можно зайти и в уличной обуви. Но только русский человек, придя домой, снимет обувь в прихожей и наденет тапочки.

История

Следы современных тапочек, можно найти даже в древнем Египте. Однако как домашняя обувь они появились на Востоке. По одной из версий похожая на тапочки обувь появилась в гаремах турецких султанов, как специальная обувь для наложниц— мягкие и легкие, они не давали возможностей для побега. Позже султаны и турецкая знать сами «распробовали тапочки», и домашняя обувь вошла в обиход. В свою очередь в Европу восточные тапочки, точнее сказать домашние туфли попали вместе с крестовыми походами. Европейцы долго не принимали подобное новшество, однако позже домашние туфли стали очень модными и получили признание знати.

По одной версии в Россию тапки привез Петр I, однако по большому счету это были европейские домашние туфли, которые автоматически вылились в страну вместе с другими западными традициями. Дорогая вышивка, инкрустация драгоценными камнями— для простых людей эта обувь была недоступна, ей пользовались только представители высоких слоев общества. Часто подобную обувь дарили в подарок, это считалось признаком хорошего тона. Как раз в тот период зародились и многие суеверия, например считалось плохим знаком поставить домашние туфли под кровать— это могло привести к супружеской измене.

Тапочки, какими мы привыкли их видеть всегда, сформировались к началу двадцатого века. Интересный факт— считается что современные тапочки пришли к нам с Кавказа. Там был распространен такой вид обуви, как чувяки— домашняя мягкая кожаная обувь без каблуков, их внешний вид очень напоминает современные тапки. Однако, до 1917 года тапки оставались «буржуазным излишеством». В массы этот обувной элемент пошел после революции, но воспринимался как пережиток прошлого, и отношение к нему было соответствующее— на износ.

Тапочки в СССР

«Культ тапочек» возродился уже в послевоенное время, когда многие жители СССР стали переезжать в города. Тапочки снова приобретали значение домашнего уюта. Однако за уютом часто скрывалась желание сохранить в чистоте дефицитный турецкий ковер и финский паркет. Если в дом приходили гости, во многих квартирах всегда находились лишние пары тапочек, специально для посетителей.

Порой популярность тапочек была настолько высока, что они становились дефицитным товаром, особенно это касалось импортных тапочек. Старшее поколение наверняка вспомнит очереди, когда на прилавок выбрасывают очередные партии чешских или польских тапочек с отделкой из каракуля.

Иностранный взгляд

Отдельным особняком стояло воровство тапочек из гостиниц. Иностранные отели часто страдали от налетов советских граждан. Встретив зарубежное изобилие, часто хотелось «прихватить» что то на память, расческу или зубную щетку— тапочки тоже не стали исключением, дефицит ведь. Подобные действия вызывали у иностранцев лишь недоумение, собственно как и сам обычай, надеть тапочки если пришел в гости.