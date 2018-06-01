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Canon распрощался с пленочной эпохой
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Canon распрощался с пленочной эпохой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Toshiyuki Aizawa / REUTERS
Японская компания Canon прекратила реализацию своей последней пленочной фотокамеры EOS-1V. Об этом сообщает издание Sankei.
Официально производство данной модели было прекращено в 2010 году, с тех пор компания распродавала продукцию со складов. Несмотря на изъятие модели из ассортимента, Canon продолжит сервисное обслуживание таких камер до 31 октября 2025 года. При этом в ремонте может быть отказано уже в 2020 году, если закончатся произведенные запчасти.
Первая цифровая камера Canon RC-701 была представлена публике в 1984 году, и с тех пор компания начала акцентироваться именно в данном направлении.
Главный конкурент Canon, компания Nikon по-прежнему предлагает покупателям две пленочных модели камер Nikon F6 (137 тысяч рублей) и Nikon FM10 (36 тысяч рублей).
Canon была создана в 1937 году под названием Precision Optical Instruments. Первой ее моделью был клон немецкой Leica «The Kwanon». В то время компания еще не занималась объективами, поэтому она использовала оптику Nikkor от Nippon Kogaku K. K., из которой появился Nikon.
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