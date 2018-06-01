Граненый стакан: история легенды СССР

Легендарный граненый стакан до сих пор можно встретить по всей стране. Его с удовольствием используют в недорогих общепитах и с еще большим удовольствием подают в местах, претендующих на звание аутентичных советских ресторанов. На западе сам образ граненого стакана успел стать реальной легендой, а вот, как появился этот атрибут Советского Союза.

Привет от Петра I

Самые что ни на есть первые виды граненых стаканов придумывали умельцы-стеклодувы по личному приказу Петра I. Просто во флоте использовать другую тару было очень несподручно — круглые стаканы при качке со стола скатывались.

Великий скульптор

Советский граненый стакан не зря так ценится любителями Баухауса. Дело в том, что дизайн его был разработан не обычным инженером: легендарные грани придумала и воплотила в жизнь сама Вера Мухина , автор скульптурного монумента «Рабочий и Колхозница».

Продуманный минимализм

Естественно, как и все поклонники конструктивизма, Мухина отталкивалась от сугубо технических характеристик. Форма граненого стакана идеально подходила для только появившихся в ту пору посудомоечных машин. Толщина стекла позволяла использовать стакан и в уличных автоматах.

Граненая четкость

В Советском Союзе учитывались мельчайшие детали даже при производстве такой мелочи, как граненые стаканы. Граней всегда было только четное количество: 12, 14, 16, 18, 20 — так для производства проще.

Удобная тара

Советское «сообразим на троих» также было непосредственно связано с граненым стаканом. Объем стакана — ровно 200 грамм. До стеклянного ободка помещалось 167 грамм, что позволяло идеально разделить полулитровую бутылку водки между гражданами культурно отдыхающими.

Ободок из прошлого

Мухина умудрилась сделать реверанс в сторону славянских искусников прошлого: до появления стекла стаканы изготавливались из деревянных дощечек и скреплялись деревянным ободком. Скульпторша сохранила ободок и на стеклянном стакане.

Символ эпохи

Западные специалисты по культуре СССР включают граненый стакан в перечень предметов, ставших настоящим символом страны. Вот так, катюша, медведь, балалайка, водка и граненый стакан. Классный образ видят в русских на западе!