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Новый формат «двери» для кошек изобрели в США
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Новый формат «двери» для кошек изобрели в США 

Petstory 4 июня 2018
Фото: Petstory
На популярной краудфандинговой платформе Kickstarter появился проект под названием KittyCorner. Это устройство, которое позволяет легко модернизировать дверь для домашних животных — сделать «загибающийся» с помощью специального крепления уголок на обычной межкомнатной двери. Такой механизм рассчитан в большей мере на кошек или на мелких собак, животное средних и крупных размеров уже не сможет воспользоваться этим дверным проемом.
Устройство KittyCorner позволяет запирать дверь в комнату, при этом оставляя для любимца возможность свободно перемещаться по дому.
«Кошка больше не будет скрести дверь, чтобы вы ее открыли, и у нее всегда будет возможность сбежать от наскучившего ребенка или собаки», — говорится в описании устройства.
Отмечается, что уголок выглядит аккуратно и стильно, к тому же он прост в установке и использовании. Правда, для того чтобы его использовать, придется отрезать от двери угол.
Авторы проекта планируют собрать 35 тысяч долларов для реализации проекта, но на сегодняшний день им удалось собрать менее чем десятую часть от этой суммы.
сайт kickstarter.com
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