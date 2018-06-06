В iOS 12 можно подслушивать за другими через AirPods

В iOS 12 можно подслушивать за другими через AirPodsНесмотря на то, что на минувшей WWDC 2018 Apple так и не представила обновленный кейс с беспроводной зарядкой для AirPods, да и вообще не затрагивала тему фирменной гарнитуры, в iOS 12 все-таки появилось связанное с гаджетом нововведение.

При сопряжении AirPods с айфоном, работающим под управлением iOS 12, гарнитура может выполнять роль слухового аппарата.

Apple назвала новую функцию «Live Listen» — «живое прослушивание». Доступна она была и ранее, но теперь совместима с фирменной гарнитурой.

Суть фичи в том, чтобы передавать звук, который захвачен микрофоном iPhone, непосредственно на гарнитуру. Учитывая, что между устройствами практически отсутствует задержка, такое решение вполне может частично заменить слуховой аппарат людям, испытывающим проблемы со слухом. Ну, или прослушку.