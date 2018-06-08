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Apple Watch займутся диагностикой болезни Паркинсона
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Apple Watch займутся диагностикой болезни Паркинсона 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Apple расширила содержание ResearchKit, добавив поддержку нового типа API, позволяющего задействовать Apple Watch для выявления признаков нарушения координации в движении пользователей. Благодаря ему разработчики смогут создавать приложения для watchOS, которые займутся поиском и анализом симптомов, характерных для болезни Паркинсона на разных стадиях и дискинезии.
Новый пакет инструментов предоставит приложениям возможность непрерывного использования встроенных в часы датчиков вроде акселерометра для выявления непроизвольного дрожания конечностей и нарушений координации. Непрерывность является основным условием эффективного выявления признаков болезни Паркинсона и дискинезии, вызванной приемом лекарственных препаратов.
По словам представителей Apple, прежде чем позволить разработчикам создавать диагностические приложения, было проведено одно из самых масштабных исследований за всю историю изучения болезни Паркинсона. Его участниками стали более 10 тысяч добровольцев, позволявших программе mPower для iPhone на протяжении нескольких лет анализировать их память, движения, походку и координацию.
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