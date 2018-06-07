Ещё
Когда в СССР создали первый ноутбук
Далее:
Читайте также:
Ещё

Когда в СССР создали первый ноутбук 

Русская семерка 7 часов назад
Фото: Русская семерка
В 1986 году началась разработка первого в СССР портативного компьютера типа лэптопа. Свой ноутбук советские инженеры создавали на основе модели «Т1100 Plus» от японского производителя Toshiba. Прибор состоял только из отечественных элементов, а сам компьютер отличался высокими для того времени техническими характеристиками.

История создания

Разработка первого советского ноутбука велась в городе Минск на базе государственной организации «Интеграл». «ПК-300», а именно так компьютер изначально назывался, занимался молодой коллектив инженеров. Для участия в проекте выпускники престижных московских институтов даже переезжали в белорусскую столицу.
По советским меркам зарплаты разработчиков были высокие. Молодой специалист мог рассчитывать на оклад в 160-180 рублей, а зарплата высококвалифицированных сотрудников доходила до 250 рублей. Все элементы «ПК-300», от микросхем до корпуса, создавались на минском «Интеграле». Впервые была автоматизирована разводка печатных плат, что позволило проводить процедуру за два дня, а не как раньше за месяц.
По поводу названия для новой техники в СССР особо не заморачивались и рыночной версии «ПК-300» дали наименование «Электроника МС 1504». Главное же достижение заключалось не в том, что была собрана портативная вычислительная машина, которая была копией японского прибора, а то, что молодым советским специалистам удалось своими силами воспроизвести все его детали.

Технические характеристики советского ноутбука

Корпус компьютера был сделан из серого пластика. В собранном виде лэптоп представлял собой чемоданчик с ручкой для переноски. Вместе с батареей он весил 4,4 килограмма. Основными элементами был процессор КР1834ВМ86, по параметрам похожий на Intel 80C86 с тактовой частотой 4,77 МГц, 640 КБ ОЗУ и CGA-адаптер, выводящий изображение с разрешением в 640×200 точек и 16 цветами.
Хранение информации обеспечивали два 3,5-дюймовых дисковода под 720-КБ дискеты. Через параллельные порты к ноутбуку можно было подключать печатающее устройство, внешний дисковод и телевизор. Кнопка «Скорость» позволяла разогнать процессор до 7,16 МГц, что обеспечивало быстрое срабатывание операционной системы. ЖК-экран имел разрешение 80×25 делений, а BIOS был русифицирован.
Серийное производство советского ноутбука началось в 1991 году, и стоил он 550 долларов США. Однако большой популярностью устройство не пользовалось. В то же время рынок заполонила более престижная техника из США и Японии. Отечественный ноутбук с морально устаревшим названием «Электроника» не выдержал конкуренции с иностранными модными брендами.
Русская семерка: последние новости
Библиотека Ивана Грозногои другие пропавшие реликвии России Как фашисты создали пушку, которая вызывала торнадо 5 привычек советских солдат, которые шокировали немцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР23
Кореянка съела сырого кальмара и «оплодотворилась»8
Из-за чего на Руси мужиков заставляли жениться2
Без удовольствия: каким был секс в Средневековье44
Неизвестные подробности дела Чикатило140
Видео
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
10:25
Интригующие секреты Диснейленда
Места
09:05
Совершенно секретные проекты СССР
Истории
10:09
Приоткрыты тайны загадочной Зоны 51
Места
10:19
Русские экспедиции, пропавшие бесследно
Истории
10:06
Марсу угрожает страшная катастрофа
Безумный мир
11:32
Секретные проекты Третьего рейха: правда и вымысел
Истории
10:01
Люди, которые превратились в нереальных злодеев
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение