Когда в СССР создали первый ноутбук

В 1986 году началась разработка первого в СССР портативного компьютера типа лэптопа. Свой ноутбук советские инженеры создавали на основе модели «Т1100 Plus» от японского производителя Toshiba. Прибор состоял только из отечественных элементов, а сам компьютер отличался высокими для того времени техническими характеристиками.

История создания

Разработка первого советского ноутбука велась в городе Минск на базе государственной организации «Интеграл». «ПК-300», а именно так компьютер изначально назывался, занимался молодой коллектив инженеров. Для участия в проекте выпускники престижных московских институтов даже переезжали в белорусскую столицу.

По советским меркам зарплаты разработчиков были высокие. Молодой специалист мог рассчитывать на оклад в 160-180 рублей, а зарплата высококвалифицированных сотрудников доходила до 250 рублей. Все элементы «ПК-300», от микросхем до корпуса, создавались на минском «Интеграле». Впервые была автоматизирована разводка печатных плат, что позволило проводить процедуру за два дня, а не как раньше за месяц.

По поводу названия для новой техники в СССР особо не заморачивались и рыночной версии «ПК-300» дали наименование «Электроника МС 1504». Главное же достижение заключалось не в том, что была собрана портативная вычислительная машина, которая была копией японского прибора, а то, что молодым советским специалистам удалось своими силами воспроизвести все его детали.

Технические характеристики советского ноутбука

Корпус компьютера был сделан из серого пластика. В собранном виде лэптоп представлял собой чемоданчик с ручкой для переноски. Вместе с батареей он весил 4,4 килограмма. Основными элементами был процессор КР1834ВМ86, по параметрам похожий на Intel 80C86 с тактовой частотой 4,77 МГц, 640 КБ ОЗУ и CGA-адаптер, выводящий изображение с разрешением в 640×200 точек и 16 цветами.

Хранение информации обеспечивали два 3,5-дюймовых дисковода под 720-КБ дискеты. Через параллельные порты к ноутбуку можно было подключать печатающее устройство, внешний дисковод и телевизор. Кнопка «Скорость» позволяла разогнать процессор до 7,16 МГц, что обеспечивало быстрое срабатывание операционной системы. ЖК-экран имел разрешение 80×25 делений, а BIOS был русифицирован.

Серийное производство советского ноутбука началось в 1991 году, и стоил он 550 долларов США. Однако большой популярностью устройство не пользовалось. В то же время рынок заполонила более престижная техника из США и Японии. Отечественный ноутбук с морально устаревшим названием «Электроника» не выдержал конкуренции с иностранными модными брендами.