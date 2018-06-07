Что продавалось на черном рынке в СССР

Экономика в СССР, как известно, была плановой. Это привело к тому, что очень многие товары народного потребления нельзя было купить в магазинах или на обычных рынках. Поэтому возник так называемый черный рынок, где можно было приобрести практически все.

Что такое черный рынок?

Разумеется, черный рынок — это не какое-то тайное место, где можно было пойти и купить дефицитные товары. Так называли целую систему теневой торговли. По оценкам экспертов, в 70-е годы через нелегальный рынок проходило 20-30% всех потребительских товаров. 16 декабря 1986 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев впервые озвучил величину оборота теневой экономики в нашей стране — 10 млрд рублей. Вскоре был принят закон о кооперативах, который начал выводить подпольных предпринимателей из тени. Какие же товары можно было купить на черном рынке?

Какие же товары можно было купить на черном рынке?

Продукты. В СССР дефицитом являлись даже мясо, рыба, колбаса, сыр, масло. Не говоря уж об икре. Если их «выбрасывали» в продажу, за ними стояли огромные очереди. Бывали продуктовые заказы, которые выдавали по спискам на работе, но получали их не все.2 Мебель, ковры и другие предметы роскоши. Чтобы купить мебельный гарнитур или ковер, надо было месяцами отмечаться. Импортную одежду и обувь. Если они и появлялись в продаже, то очень быстро заканчивались. Импортную технику. В России ее можно было увидеть разве что в комиссионках. А вот на черном рынке — пожалуйста. Импортную косметику и парфюм. В продаже она бывала редко, но ее часто привозили из-за границы — например, из Франции и Польши. Книги. В СССР, чтобы купить хорошую книгу, надо было либо с ночи занимать очередь в книжном магазине, либо сдавать макулатуру на абонемент, либо опять же обращаться к услугам черного рынка. Антиквариат. Хотя в принципе антикварная торговля была вполне законной, нарушений в этой сфере было много. Часто коллекционеры антиквариата приобретали вещи у нелегальных торговцев и контрабандистов. Валюту. Свободного обмена рублей на доллары в СССР не было. Поэтому те, кто желал приобрести иностранную валюту, должны были искать тайных «валютчиков». Очень многие из-за этого угодили под суд.

Какие разновидности «черного рынка» существовали?

Например, торговля «с черного хода», когда продавцы в магазине придерживали дефицит и продавали его «своим». Была еще торговля «из-под прилавка». Продавец прятал дефицит и доставал его опять же, если появлялись «свои», либо придерживал для себя. Была торговля «из-под полы», обычно на улице: дефицитный товар скрывали и с осторожностью доставали только, когда появлялся потенциальный покупатель. Очень распространено было приобретение товаров «по блату». Для этого нужно было иметь знакомых в торговле. Иногда дружили с человеком только потому, что через него можно было что-то достать. В СССР термин «купить» очень часто заменялся термином «доставать». Работники магазинов могли «списать» хороший товар как брак, чтобы иметь возможность перепродать его, а деньги положить себе в карман. Иногда товар прятали «под прилавок», потом оформляли уценку — якобы вещь никто не берет — и продавали кому-то из «своих». Нередко на черном рынке сбывали свою продукцию работники фабрик и заводов. Были «фарцовщики», которые покупали импортные товары у иностранцев и потом перепродавали «нашим». Фарцовкой часто занимались сотрудники гостиниц, где останавливались гости из-за рубежа — горничные, бармены, уборщики. Они перепродавали товар перекупщикам. Сами перекупщики сутками дежурили у «Интуриста» и «Метрополя», платя швейцарам, чтобы те их не прогоняли. У фарцовщиков были свои места, где они передавали товар покупателям. Но могли это сделать и в обычном дворе, и даже в общественном туалете. И наконец, существовали так называемые «цеховики». В подпольных цехах они шили модную одежду, часто приделывая к ней ярлыки с заграничными брендами и выдавая за импортную, и потом сбывали ее. Вся эта деятельность была, конечно, уголовно наказуема. Тем более товар чаще всего перепродавали не по номиналу, а по завышенной цене, а это уже была статья за спекуляцию. По ней могли дать пять-семь лет с конфискацией имущества. За коммерческое посредничество в приобретении дефицитной продукции давали три года. С концом Советского Союза эта уродливая форма экономики перестала существовать. Однако черный рынок существует и сегодня, на нем можно приобрести оружие, наркотики, человеческие органы и даже… рабов.