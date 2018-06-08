Каких икон боялись на Руси

Икону недаром называют «Библией для неграмотных» или «богословием в красках» — с первых веков христианства изображения Христа и святых имели важное значение для постижения и распространения христианского учения среди самых разных сословий и народов. Со временем, по мере становления иконографической традиции и канона, икона становится глубоко символичным предметом, несущим в себе определённые функции — не только эстетические и просветительские, но и обрядовые. Особое почитание икон было утверждено догматически на Седьмом Вселенском соборе, в VIII веке.

Однако, в народной среде, склонной к языческому мировосприятию, с иконами, как и прочей церковной атрибутикой всегда было связано множество суеверий, а сами изображения непременно наделялись в народном сознании магическими свойствами.

«Адописные иконы»

На Руси примерно с XVI века весьма распространился страх перед так называемыми «адописными иконами». Факт их существования никем из исследователей до сих пор не доказан, однако слухи об их «силе» и опасности в народе ходили очень упорно. «Адописными» их звали потому, что они, якобы, имели в себе два изображения: под ликом любого святого или Христа мог быть сокрыт какой-либо демонический образ, которому на самом деле и молился ничего не ведающий человек. Впервые упоминание о подобном образе встречается в житии Василия Блаженного, а затем, уже в XVII веке, слухи о наличии и хождении подобных икон активно распространялись старообрядцами, которые не принимали новой «живоподобной» иконописи, возникшей под влиянием западноевропейского искусства.

«Неканонические» иконы: «Всевидящее око»

В широком смысле «неканоническими» принято обычно называть иконы, которые имеют какие-либо противоречия с богословско-догматической стороной христианского учения, или вызывают серьёзные сомнения относительно своих эстетических достоинств. Подобные иконы существовали с древнейших времён и существуют в наши дни.

Одной из таких спорных с точки зрения каноничности являлась икона «Всевидящее око». Икона иллюстрирует слова Псалтири: «Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его» (Пс. 32: 18) и имеет сложную необычную композицию, в основе которой лежит идея круга.

В центральной окружности изображён Христос (Спас Эммануил), от неё отходят четыре луча, имеющие в себе изображения евангелистов или их символы. В следующем круге расположены части человеческого лица — глаза, нос, губы, а над ними в центре — Богородица. Иконописных вариаций этого образа довольно много, считается, что подобное изображение — плод народного творчества, своеобразно воспринявшего и переработавшего христианскую символику и богословие. Происхождение иконы относят примерно к концу XVII века, к периоду заката традиционной русской школы иконописания, потому, вполне вероятно, что идея была отчасти навеяна традициями западноевропейской школы. Помимо этого, изображение «Всевидящего ока», вписанного в треугольник, часто можно увидеть в росписи и оформлении православных храмов конца XVIII века. Как ни странно, образ получил довольно широкое распространение в среде старообрядцев. В народе вообще эту икону (как и всё «необычное») любили, но Православная церковь всегда относилась к ней скептически и не одобряла её использование.

Смесоипостасная «Святая Троица»