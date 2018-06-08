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Письмо Дианы перед помолвкой продадут на аукционе
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Письмо Дианы перед помолвкой продадут на аукционе 

Рамблер 8 июня 2018
Фото: globallookpress.com
На онлайн-аукцион выставлена записка леди Ди, обращенная к хозяевам родового поместья, у которых девушка гостила на Рождество в 1980 году.
Будущая принцесса Уэльская пишет:
"Дорогие мои, хочу сказать большое спасибо за Рождество. А что касается этой восхитительной коробки конфет — я все съела и теперь чувствую себя огромной! Надеюсь, вам этот день понравился так же сильно, как и мне. Еще раз спасибо за то, что сделали Рождество таким запоминающимся. С любовью, Диана".
Сверху Диана оставила свой адрес и номер телефона. Хотя на записке нет даты, предполагается, что она была написана будущей принцессой за пару месяцев до официального предложения от принца Чарльза.
Королевский дворецкий Грант Гарольд считает, что это большая редкость — увидеть такую записку от Дианы на торгах. Обычно личные вещи принцессы можно найти только на выставках.
Тем не менее в прошлом месяце на аукцион выставлялось еще одно письмо принцессы Уэльской, обращенное к модельеру Брюсу Олдфилду. В нем леди Ди поблагодарила его за поздравления по случаю ее 29-летия. В этом послании Диана оставила много нарисованных поцелуев.
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