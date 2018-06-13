Искусственный интеллект создаст аватар человека

Разработчики работают над искусственным интеллектом, который поможет создать 3D-аватар человека.

Новую технологию ученые представили в июне и назвали ее HeadOn. Суть технологии заключается в считывании выражения лица человека, его жестов, мимики, взгляда и создании его объемной реалистичной модели. При этом аватар может полностью копировать внешность человека или только его движения и эмоции, а выглядеть, как угодно.