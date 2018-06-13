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Искусственный интеллект создаст аватар человека
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Искусственный интеллект создаст аватар человека 

Рамблер 13 июня 2018
Фото: Кадр из фильма "Аватар"
Разработчики работают над искусственным интеллектом, который поможет создать 3D-аватар человека.
Новую технологию ученые представили в июне и назвали ее HeadOn. Суть технологии заключается в считывании выражения лица человека, его жестов, мимики, взгляда и создании его объемной реалистичной модели. При этом аватар может полностью копировать внешность человека или только его движения и эмоции, а выглядеть, как угодно.
Год назад та же группа специалистов уже представила похожий проект Face2Face, но новая разработка, в отличие от предыдущей, позволяет отслеживать положение торса, плеч и движения головы и создавать более реалистичное изображение.
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