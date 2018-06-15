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Бабуля намерена отправиться в круиз за одну монету
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Бабушка нашла монету стоимостью в 100 000 фунтов 

Рамблер 15 июня 2018
Фото: Vintage Cash Cow
69-летняя британка разбирала чердак и наткнулась на коробку со старинными монетами. Бабуля так бы и выбросила за ненадобностью хлам, однако смышленые внуки уговорили ее не делать этого и позволить им на специализированном сайте в интернете бесплатно оценить стоимость одной из монет, которая была подарена британке еще ее дедушкой. Туда же они скинули фотографии сервиза и украшений, что показались довольно ценными.
Ответ не заставил себя долго ждать и, когда бабушка получила его, она не смогла поверить своим ушам: монета была отчеканена в 1644 году при правлении Карла I. Ее было предложено выставить на аукцион, ведь нумизматами она была оценена аж в 100 тысяч фунтов. Впрочем, остальные вещи, на которых внуки тоже хотели заработать, стоят копейки.
Старушка уже распланировала, на что потратит прибыль от продажи старинной монеты — она поможет беременной внучке с ипотекой, а сама непременно отправится в круиз.
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