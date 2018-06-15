Как выглядели ноутбук и планшет в СССР

Современная техника была придумана не за один день, и прототипы многих устройств существовали еще в СССР. Да-да, уже тогда были и планшет, и мобильный телефон, и ноутбук. Разве что выглядели все эти устройства несколько иначе, чем сегодня.

Первые прототипы микроволновки появились в СССР еще в 1941 году, но война на десятилетия отсрочила серийный выпуск этих приборов. Лишь в 1978 году началось производство микроволновых печей.

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Широкого распространения они не получили, так как, во-первых, собирались очень маленькими партиями, а во-вторых, стоили порядка 350 руб. (при средней зарплате около 200 руб.).

В 1957 году, когда на Западе еще и не думали о мобильной связи, радиоинженер Леонид Куприянов создал первый радиотелефон.

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Изначально прибор весил около 3 кг, но Куприянов работал над его усовершенствованием и добился уменьшения объема при сохранении функциональности. Экрана телефон не имел, а номер набирался с помощью миниатюрного дискового механизма.

Работа над созданием ЭВМ также началась в СССР в 40-е годы прошлого века. Использовалось такое оборудование в НИИ, вузах, на производстве.

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Персональные компьютеры для дома советские люди получили лишь в 80-х.

Игровую консоль «Электроника», от которой сходили с ума дети и подростки начала 90-х, начали выпускать в 1984 году. За основу были взяты разработки японского концерна Nintendo, но их несколько адаптировали. Так, в оригинале яйца в корзину ловит не волк, а Микки Маус.

В начале 70-х в СССР началось производство плееров, которые могли воспроизводить музыку с компактных кассет.

Широкого распространения до начала 90-х плееры не получили, так как стоили очень дорого — 130 руб.

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В 1988 году на том же концерне «Электроника», что подарил детям волка с корзиной, начали выпускать микрокомпьютеры «Электроника МК-90» — прообраз современных планшетов. Правда, экран у прибора был не сенсорный, так что ввод данных выполнялся с помощью миниатюрной клавиатуры.

Технические характеристики микрокомпьютер имел весьма скромные: ОП в 16 Кб и долговременную память 32 Кб, зато стоил 3500 руб. Понятно, что встречались эти устройства нечасто.

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Первый российский ноутбук «Электроника МС 1504» увидел свет в 1991 году.

Он имел 16-битный процессор с частотой 4,77-7,16 мегагерц, оперативку в 640 килобайт, цветовая палитра предусматривала 4 оттенка серого. Весило устройство 3,5 кг.