Почему джинсы в СССР стоили так дорого

Для советского человека джинсы были не просто штанами. Они означали свободу, успех и частичку западного мира. В тот период было очень проблематично заполучить желаемые брюки из плотной ткани, и ради их обретения молодежь шла на все: копили средства, умоляли родителей, начинали контактировать с криминальными элементами.

Впервые в Советском Союзе джинсы появились во второй половине 1950-х. Естественно, моду на невиданные ранее брюки привезли гости из Запада, которые прибыли в 1957 году на Международный фестиваль молодежи и студентов.

Тем не менее до массового помешательства было еще далеко, а о чудо-брюках знала лишь часть населения. Заветные джинсы могли себе позволить только артисты, дипломаты, спортсмены, моряки, пилоы или стюардессы. В общем, те, кто имел возможность отправиться за границу. Однако со временем в джинсы начали облачаться и представители образованного сословия. Во время второй встречи Никиты Хрущева с творческой интеллигенцией произошел забавный случай: поэт Андрей Вознесенский появился на встрече в джинсах. Генеральный Секретарь расценил такой поступок как идеологическую диверсию и отчитал поэта.

Любопытно то, что нередко на растущем ажиотаже вокруг этого элемента одежды пытались заработать и приличные на первый взгляд люди. Так в 1978 году тренер сборной СССР по горнолыжному спорту, Леонид Тягачев , попался на попытке нелегального ввоза в страну двухсот пар джинсов. Осмотрительнее поступали с контрабандой моряки и пилоты. Под широкие штаны они надевали несколько пар джинсов, которые не привлекали внимание таможенников. Естественно, это количество было ничтожно мало, по сравнению со спросом на модные штаны. Поэтому начали появляться профессиональные контрабандисты.

Один из самых выдающихся спекулянтов стал известен на весь СССР в 1961 году — речь идет о Яне Рокотове по прозвищу Косой. Со своими друзьями — Файбишенко и Яковлевым они создали сеть скупки валют и вещей у иностранцев. Во время задержания у троицы было изъято 1,5 миллиона долларов наличными. На сегодняшний день эта сумма превышает 13 миллионов долларов.

И хотя размах преступлений группы был большой, им дали всего по 8 лет. Они бы смогли выйти на волю раньше назначенного срока, если бы Хрущева в 1961 году не ткнули носом на Берлинской конференции в тот факт, что в Москве самый страшный черный рынок. По возвращении из Берлина генеральный секретарь решил организовать громкий показательный процесс и суд приговорил известных валютчиков к 15 годам лишения свободы. Но и этого оказалось мало — советские власти ввели изменения в уголовный кодекс, назначив за валютную контрабанду высшую меру — расстрел. Эта же участь постигла Рокотова, Файбишенко и Яковлева.

Так или иначе, советский человек был готов платить за вожделенные джинсы немыслимые деньги из-за их дефицита. Порой их покупали за 100, 150 или 200 рублей, что приравнивается к средней зарплате рабочего! Тем не менее покупку джинсов расценивали как инвестицию — одевая своего ребенка в подобную одежду, он сразу приобретал статус среди сверстников.

Впрочем, купить джинсы еще нужно было уметь. Покупатели устраивали целую проверку такому существенному предмету гардероба. Модники проводили мокрой спичкой по ткани, и если та окрашивалась в синий цвет, то это означало, что джинсы настоящие. По мнению покупателей, краска на спичке гарантировала то, что вскоре на джинсах появятся заветные потертости, которые считались особым шиком. В это же время начали появляться и джинсы отечественного производства. Те, кто не желал отдавать месячный заработок за брюки, предпочитал покупать отечественные джинсы и "варить" их, чтобы те приобретали разводы, напоминающие о заграничной продукции.

Немало хлопот в то время доставила мода старшему поколению, родители то и дело писали заметки в газеты, где высмеивали подростковый вещизм. ​

Anews

Тем не менее не только в СССР сложился культ джинсов: их полюбили и в Америке, приравнивая к символам бунтарства, независимости и полной свободы.