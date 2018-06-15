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Искусственный разум научился «видеть» сквозь стены
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Искусственный разум научился «видеть» сквозь стены 

Рамблер 4 часа назад
Американские ученые представили уникальную новинку. Об этом сообщает издание TechXplore.
Исследователи из Массачусетского технологического института в США создали специальную технологию RF-Pose. Ее уникальность заключается в сочетании работы искусственного интеллекта и беспроводного радиоустройства.
Разработчики провели эксперимент, в котором участвовали добровольцы. Сначала за ними наблюдали с помощью камеры, затем создали модель скелета для каждого человека. Для этого понадобилось несколько тысяч снимков. Скелетную модель вместе с соответствующим радиосигналом показали компьютеру. На основе полученных данных искусственный интеллект научился "видеть" связь между движениями человека и данными, которые передает радиоустройство.
Изобретение будет незаменимо для спасения людей, например, из-под завалов, а также поможет наблюдать за людьми, страдающими рассеянным склерозом или болезнью Паркинсона.
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