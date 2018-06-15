Искусственный разум научился «видеть» сквозь стены

Американские ученые представили уникальную новинку. Об этом сообщает издание TechXplore.

Исследователи из Массачусетского технологического института в США создали специальную технологию RF-Pose. Ее уникальность заключается в сочетании работы искусственного интеллекта и беспроводного радиоустройства.

Разработчики провели эксперимент, в котором участвовали добровольцы. Сначала за ними наблюдали с помощью камеры, затем создали модель скелета для каждого человека. Для этого понадобилось несколько тысяч снимков. Скелетную модель вместе с соответствующим радиосигналом показали компьютеру. На основе полученных данных искусственный интеллект научился "видеть" связь между движениями человека и данными, которые передает радиоустройство.

Изобретение будет незаменимо для спасения людей, например, из-под завалов, а также поможет наблюдать за людьми, страдающими рассеянным склерозом или болезнью Паркинсона.