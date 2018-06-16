Вещи в вашем доме, которые могут за вами следить

Многие бытовые вещи начали оснащать подключением к сети интернет, чтобы облегчить работу пользователя и открыть новые возможности использования. Однако данная функция открыла лазейки для хакеров, которые могут следить за жизнью своих жертв через самые неожиданные вещи.

Смартфон

Хакеры могут получать доступ к файлам на смартфоне через зараженные вирусами программы, но для шпионства за пользователями не нужно даже этого. Все владельцы Android могут задавать вопросы поисковой системе Google , которые сохраняются и могут быть просмотрены третьими лицами, насколько личными они бы не были.

Ноутбук

Многие пользователи компьютеров заклеивают камеру, чтобы обезопасить себя от шпионства со стороны хакеров. В 2014 году сотрудники ФБР обнаружили десятки хакеров из разных стран, которые подсматривали за пользователями сети через запрещенные программы благодаря наличию открытых веб-камер.

Здоровье

Устройства, которые отвечают за здоровье человека, например, инсулиновые помпы или кардиостимуляторы, могут быть взломаны. В 2016 году эксперт доказал, что инсулиновые помпы могут быть взяты под контроль хакера с расстояния в 800 метров, а это потенциально опасно для жизни владельца помпы. Третьи лица таким образом получают доступ к введению инсулина в организм человека.

Smart-TV

Новомодные умные телевизоры предоставляют опасность для сохранности личной жизни их владельцев. В 2012 году эксперты обнаружили, что данная техника от компании Samsung может предоставить хакерам доступ к файлам, которые хранятся на подключенных USB-устройствах.

Камеры наблюдения

Система домашнего видеонаблюдения является отличным устройством для слежки за владельцем. Эксперты по кибербезопасности доказали, что злоумышленники способны воспользоваться программой, которая подберет пароль от камеры за считанные минуты, а также предоставит полный доступ к системе видеонаблюдения. Чтобы уберечь себя от этого, стоит постоянно менять пароли на всех аккаунтах и не использовать повторений.

Голосовые помощники

Всевозможные голосовые помощники, даже такие популярные как Google Home, постоянно прослушивают все, что происходит поблизости. Чтобы распознать фразу активации, например, «OK Google», им приходится слушать все, что человек сказал ранее. Однако разговоры не записываются и не отправляются на сервер для хранения до того времени, пока владелец не попросит об этом.

Бытовые вещи

За своим хозяином могут следить все «умные» вещи, например, усовершенствованные кофеварки, посудомоечные машинки и даже холодильник, который имеет выход в интернет. Такие вещи существенно облегчают жизнь человека, но при этом предоставляют опасность в виде возможности слежки.