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Японцы создали VR-ресторан для любителей полетов
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Японцы создали VR-ресторан для любителей полетов 

Рамблер 18 июня 2018
Фото: firstairlines.jp
В Токио появилось необычное развлечение — ресторан виртуальной реальности First Airlines, который функционирует во время так называемого "полета".
firstairlines.jp
На входе посетителей встречают официантки в форме стюардесс. "Пассажиры" могут ознакомиться с информацией на онлайн-табло и обязаны пройти через стойку регистрации. Там им выдают посадочные талоны и загранпаспорт на память о "полете".
firstairlines.jp
Все пассажиры занимают свои места согласно посадочным талонам. Все кресла являются точными копиями сидений в бизнес-классах самолетов A310 и A340 серии Airbus.
firstairlines.jp
Затем проводится инструктаж по технике безопасности, и вот уже самолет готов отправить в виртуальное путешествие своих пассажиров. Спустя 20 минут "полета" наступает время обеда, меню которого зависит от рейса. Отправиться можно на Гавайи, в Нью-Йорк, Рим, Париж или Хельсинки.
Цена такого обеда составляет чуть больше $50.
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