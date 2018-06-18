Жуткие изобретения прошлого

Что было в головах изобретателей, которые всего 50-70 лет назад создавали на самом деле дикие, даже жуткие изобретения, которые считались полезными? К счастью, до наших дней сохранились лишь снимки этих загадочных машин — взгляните на странные штуки, от которых просто мурашки по коже бегут!

Впрочем, некоторые из загадочных изобретений возможно стали прототипами современных гаджетов. К примеру, в середине прошлого века были созданы очки со встроенным телевизором: смотрелось жутко, да и на глаза влияло не самым лучшим образом.

Trendymen

Порой фантазию изобретателей заносило в такие непроглядные дебри, что просто диву даешься. В 1963 году Колин МакМерфи представил ошеломленной публике выносной манеж для малышей, который подвешивали за пределами окна. После нескольких несчастных случаев производство опасных манежей закрыли.

А как вам очки для самых ленивых? Внутри устанавливались зеркала, отражающие изображение в глаза. Не надо поднимать и напрягать голову и шею, правда потом придется проведать окулиста.